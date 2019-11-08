Trabzonspor yurda döndü

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olan Trabzonspor yurda moralsiz döndü.



UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olarak grupta iddiasını kaybeden Trabzonspor gece yarısı yurda döndü. Bordo-mavililer maçın ardından 01: 30 sıralarında Rusya'nın Krasnodar şehrinde Türk Hava Yolları (THY) ait özel bir uçak ile hareket etti. 50 dakikalık bir yolculuğun ardından Trabzon'a gelen bordo-mavili takım otobüse binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine hareket etti.



Trabzonspor, Süper Ligin 11. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. - TRABZON