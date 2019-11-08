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Trabzonspor yurda döndü

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olan Trabzonspor yurda moralsiz döndü.

Trabzonspor yurda döndü, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olan Trabzonspor yurda moralsiz döndü.


UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olarak grupta iddiasını kaybeden Trabzonspor gece yarısı yurda döndü. Bordo-mavililer maçın ardından 01: 30 sıralarında Rusya'nın Krasnodar şehrinde Türk Hava Yolları (THY) ait özel bir uçak ile hareket etti. 50 dakikalık bir yolculuğun ardından Trabzon'a gelen bordo-mavili takım otobüse binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine hareket etti.


Trabzonspor, Süper Ligin 11. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. - TRABZON

Trabzonspor, Krasnodar, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:11 Kaynak: İHA
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