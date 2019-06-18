Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Yusuf Sarı ile anlaşma sağladı
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Trabzonspor, Yusuf Sarı ile anlaşma sağladı

1 saat önce

Trabzonspor, Fransa'nın Olimpik Marsilya Kulübünden Yusuf Sarı ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Trabzonspor, Yusuf Sarı ile anlaşma sağladı, System.String[]
Trabzonspor, Fransa'nın Olimpik Marsilya Kulübünden Yusuf Sarı ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Yusuf Sarı'nın transferi için Fransız Kulübüne 250 bin avro bonservis bedeli, oyuncuya da 3 sezon için toplam 4 milyon 303 bin lira garanti ücret ödeneceği bildirildi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Yusuf Sarı'nın kulübümüze transferi konusunda, Olympique de Marseille kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Olympique de Marseille kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 250 bin avro ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe kiralanması veya satılması durumunda yüzde 20 pay Olympique de Marseille kulübüne ödenecektir.
Yusuf Sarı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-20 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin lira, 2020-2021 sezonu için 1 milyon 430 bin lira, 2021-2022 sezonu için de 1 milyon 573 bin lira garanti ücret ödenecektir. Futbolcu menajeri, CCB Menajerlik ve Danışmanlık Ltd. Şti.'ne, menajerlik hizmeti olarak 390 bin lira+KDV ödenecektir. Bu menajerlik hizmet bedeli 3 yıllık dönem için olup, futbolcunun kulübümüzde devam etme şartına bağlıdır."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:44 Kaynak: AA
Olimpik Marsilya, Fransa, Trabzonspor, Spor
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