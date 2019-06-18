Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

1 saat önce

Trabzonspor, Fransa'nın Marsilya Kulübünde forma giyen Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi, System.String[]
Trabzonspor, Fransa'nın Marsilya Kulübünde forma giyen Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Fransa'nın Olympique de Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:14 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Marsilya, Fransa, Trabzonspor, Spor
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