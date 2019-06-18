Trabzonspor, Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
1 saat önce
Trabzonspor, Fransa'nın Marsilya Kulübünde forma giyen Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:14 Kaynak: AA
, Fransa
'nın Marsilya
Kulübünde forma giyen Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol
İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul
'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Fransa'nın Olympique de Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'A bildirdi!
Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ı takipten çıkardı!
Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'den Ali Koç'a tazminat cevabı!
Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu!