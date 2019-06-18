Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi

1 saat önce

Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı'nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi, System.String[]
Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı'nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

" Fransa'nın Olympique de Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:22 Kaynak: İHA
Olympique Marsilya, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Spor
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