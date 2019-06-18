Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi
1 saat önce
Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı'nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:22 Kaynak: İHA
, 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı'nın transferi konusunda Olympique Marsilya
ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
" Fransa
'nın Olympique de Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur." - İSTANBUL
Model Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, öpüşürken görüntülendi
Fikret Orman'dan Quaresma tepkisi: Parasını verin, gönderin gitsin
Quaresma'dan Fikret Orman'a yanıt geldi!
Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'A bildirdi!