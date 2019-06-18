Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi
5 dakika önce
Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdiİSTANBUL (İHA) - Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı'nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:11 Kaynak: İHA
, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi
İSTANBUL (İHA) - Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı'nın transferi konusunda Olympique Marsilya
ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
" Fransa
'nın Olympique de Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."
(İHA)
Model Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, öpüşürken görüntülendi
Fikret Orman'dan Quaresma tepkisi: Parasını verin, gönderin gitsin
Quaresma'dan Fikret Orman'a yanıt geldi!
Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'A bildirdi!