Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi
Son Dakika Güncel Haber

Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi

5 dakika önce

Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdiİSTANBUL (İHA) - Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı'nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi, System.String[]
Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi
İSTANBUL (İHA) - Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı'nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
" Fransa'nın Olympique de Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:11 Kaynak: İHA
Olympique Marsilya, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Model Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, öpüşürken görüntülendi Fikret Orman'dan Quaresma tepkisi: Parasını verin, gönderin gitsin Quaresma'dan Fikret Orman'a yanıt geldi! Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'A bildirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 20:16:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]