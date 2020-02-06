Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını müzeye koydu - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını müzeye koydu - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını müzeye koydu

6 saat önce

Trabzonspor forması Yusuf Yazıcı'ya ait 97 numaralı forma TRABZON - Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille Kulübü'ne verdiği Yusuf Yazıcı'nın formasını dönene kadar emekli ettiğini duyurdu.

Trabzonspor forması

Yusuf Yazıcı'ya ait 97 numaralı forma TRABZON - Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille Kulübü'ne verdiği Yusuf Yazıcı'nın formasını dönene kadar emekli ettiğini duyurdu.

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını müzeye koydu

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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