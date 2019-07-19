Trabzonspor, Zargo Toure'nin sözleşmesini feshetti
1 saat önce
Trabzonspor, Senegalli futbolcusu Zargo Toure'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
, Senegalli futbolcusu Zargo Toure'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi. Karadeniz
temsilcisinin konuya ilişkin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Zargo Toure arasındaki 550.000. EUR garanti ücret ödemeli, 31.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre oyuncuya, 100.000. EUR fesih tazminatı ödenecektir." - İSTANBUL
Trabzonspor, Erce Kardeşler transferini KAP'a bildirdi Juventus, Merih Demiral için 40 milyon euro istiyor! Murat Başoğlu ve Rana Altuntaş'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı Arda Turan'ın yaklaşık 3 milyonluk müthiş yatı! 5 yıldızlı otel gibi