Trabzonspor, zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor - Son Dakika

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Beşiktaş galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir 3 puana imza atan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürdü. Sezonun ilk 8 haftalık bölümünde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Trabzonspor, 6 puanla 17. sırada yer alıyordu. Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte önemli bir ivme yakalayan Karadeniz ekibi, tecrübeli teknik adamla oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 30 puan topladı.

17. SIRADAN 5.'LİĞE

Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra bir teknik adam dokunuşuyla 17. sıradan 5.'liğe yükselen Trabzonspor, 12 basamak çıkarak zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor. Beşiktaş deplasmanından önemli bir 3 puan çıkaran bordo-mavililer, lider Fenerbahçe ile 9, 2. sıradaki Beşiktaş ile 8 ve 3. sırada yer alan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

BU SEZONKİ İLK 3 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş galibiyetleriyle bu sezon Süper Lig'de ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Karadeniz ekibi 2019-2020 sezonunda 16 ile 22. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer söz konusu dönemin ardından bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

13 GÜNDE 4 MAÇ, 4 GALİBİYET

Trabzonspor, 13 gün içinde oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavilier ilk olarak 19 Ocak'ta sahasında Konyaspor'u 3-1, 23 Ocak'ta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1, 27 Ocak'ta Süper Kupa Finali'nde Medipol Başakşehir'i 2-1 ve 31 Ocak'ta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Konyaspor maçını evinde oynayan bordo-mavililer diğer 3 maçı ise deplasmanda oynadı. 8 günde geliş ve gidiş olarak 6 kez uçak yolculuğu yapan Karadeniz ekibi iki İstanbul ve bir Ankara olmak üzere yaklaşık 8 saat uçak yolculuğu yaptı.

DEPLASMANDA YENİLMEZLİK 8 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda lider Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. En son yenilgisini 98 gün önce Fenerbahçe karşısında alan bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

(Gökmen Şahin/İHA)