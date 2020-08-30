Trabzonspor Ziyad Nemli'yi vefatının 30. yılında andı

Trabzonspor Kulübü, kulübün kurucularından Ziyad Nemli'yi vefatının 30. yılında andı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzon Gazeteciler Cemiyeti kurucusu ve eski başkanlarından Ziyad Nemli, 1929 yılında Trabzon'da doğdu. Uzun yıllar İstanbul ve Trabzon'da sürdürdüğü gazetecilik mesleğinde Halk, Yeniyol, Türk Sesi, Vatan, Dünya ve Kuzey Haber gibi gazetelerde çalıştı. İdmanocağı Kulübü'nde de yöneticilik yapan Nemli, Trabzonspor'umuzun kuruluşunda kurucu üye olarak yerini aldı. Aynı zamanda öykü yazarı olan değerli gazeteci, 1990 yılında hayata gözlerini yumdu. Ölümünün 30. yıl dönümünde kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verdi.