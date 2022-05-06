Trabzonsporlu Bakasetas, kutlamalarda çorabını alan taraftarla buluştu - Son Dakika
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Trabzonsporlu Bakasetas, kutlamalarda çorabını alan taraftarla buluştu

06.05.2022 00:57
Trabzonsporlu Bakasetas, kutlamalarda çorabını alan taraftarla buluştu

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonundaki kutlamalarda, çorabını alan taraftarla bir araya geldi.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonundaki kutlamalarda, çorabını alan taraftarla bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan video, "Taraftar Hikayeleri'nde şampiyonluk maçından unutulmaz bir 'hatıra' var, Anastasios Bakasetasın çorapları" etiketiyle paylaşıldı. Görüntüde, kutlamalar için sahaya çıkan Anastasios Bakasetas'ın ayağında kalan diğer çorabıyla takım arkadaşlarının yanına döndüğü görülüyor.

Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası şampiyonluk kutlamaları için sahaya inen taraftar Ömer Koç ise kutlamalarda yaşananları anlattı. Hatıra kalması için Anastasios Bakasetas'ın tişörtünü almak istediğini anlatan Koç, Anastasios Bakasetas'ın etrafını yaklaşık 30 kişilik bir taraftar grubunun sardığını belirterek, "Ayak tarafları bana gelmişti, çorabının ikisini de çıkarıp almak istedim, bir tanesini çektim yarıda kaldı. Alamadım o kadar kalabalıkta öbür ayağındaki çorabını aldım. Zor oldu ama çorabını aldık." ifadelerini kullandı.

Koç, Anastasios Bakasetas'ın çorabının tekini görmek için çok sayıda kişinin kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

Taraftar Koç, çerçeve içerisine koyduğu Anastasios Bakasetas'ın tek çorabı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret etti. Koç ile görüşen Anastasios Bakasetas, "O anda biri vardı orada, onun olduğunu bilmiyordum. Bir anda ayağımdan çorabımı aldı, bende çok eğlendim." dedi.

Anastasios Bakasetas, çorabının yanı sıra imzaladığı bordo- mavili formayı da Koç'a hediye etti.

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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