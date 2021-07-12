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SPOR Trabzonsporlu Berat Özdemir: Şampiyonluk haricinde bir sıralama başarı olarak gözükmez - Son Dakika

SPOR Trabzonsporlu Berat Özdemir: Şampiyonluk haricinde bir sıralama başarı olarak gözükmez

12.07.2021 17:55

Trabzonsporlu Berat Özdemir: Şampiyonluk haricinde bir sıralama başarı olarak gözükmez'Hamsik'in gelişini dört gözle bekliyorum''Biz rekabete aç insanlarız''Milli forma benim hayalim''En son Trabzonspor taraftarının karşısına çıkınca ayaklarım titremişti''Umarım kupayı...

Trabzonsporlu Berat Özdemir: Şampiyonluk haricinde bir sıralama başarı olarak gözükmez

'Hamsik'in gelişini dört gözle bekliyorum'

'Biz rekabete aç insanlarız'

'Milli forma benim hayalim'

'En son Trabzonspor taraftarının karşısına çıkınca ayaklarım titremişti'

'Umarım kupayı Trabzon'a getirirler'

'Şampiyon olursak saçlarımı bordo-maviye boyatacağım'

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir, 'Bizim bir hedefimiz var, umarım hedefimizi sezon sonu gerçekleştiririz. Şu anki kadroda şampiyonluk haricinde gelebilecek bir sıralama başarı olarak gözükmez. Biz çalışmalarımızı şampiyon olmak üzere sürdürüyoruz' dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da bulun TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor'da Berat Özdemir, akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarının çok iyi geçtiğini söyleyen Özdemir, 'Her şey çok güzel gidiyor. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Burada kamp yapmak harikaymış. Oyuncu grubu olarak sağlanan kolaylıklardan çok memnunuz. Hocalarımızın isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Çok kaliteli isimler geldi, gelmeye de devam edecekler sanırım. Umarım her şey istediğimiz gibi olur' diye konuştu.

'HAMSIK'IN GELİŞİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden biri olan Marek Hamsik'ten çok şey öğreneceğini kaydeden genç orta saha, 'Gelişini dört gözle bekliyorum. Bir sonraki etapta bize katılacak. Ondan öğreneceğim çok şey var. Onun Napoli döneminde çok videosunu izledim. Onun yanından ayrılmayacağım. Onunla yan yana oynamak bana da iyi gelecektir' ifadelerini kullandı.

'BİZ REKABETE AÇ İNSANLARIZ'

Önümüzdeki sezon takımdaki forma rekabetinin çok üst düzey geçeceğini belirten Berat Özdemir, 'Biz bir spor takımıyız, rekabet ne kadar yüksek olursa o kadar başarılı olursunuz. Biz rekabete aç insanlarız. Hocamız 50-55 maç hedefliyor. Her maçın 90 dakikasında oynanmaz. Amacımız, hocamızın bize verdiği süreleri iyi değerlendirip Trabzonspor camiasını mutlu etmek' şeklinde konuştu.

'MİLLİ FORMA BENİM HAYALİM'

Gelecek sezon milli formayı sırtına geçirmek için çok çalışacağını vurgulayan 23 yaşındaki oyuncu, 'Milli formayı alabilmek için her şeyi yapacağım. O forma benim hayalim. İçeride A Milli Takım'ın formasını giymiş isimlerin fotoğrafları var. Umarım ben de en kısa sürede resmimi oraya astırabilirim. Bunu canıgönülden istiyorum' açıklamasında bulundu.

'EN SON TRABZONSPOR TARAFTARININ KARŞISINA ÇIKINCA AYAKLARIM TİTREMİŞTİ'

Gelecek sezon taraftarların stadyumlara geri dönmesiyle ilgili gelen soruya ise Berat, 'Taraftarsız oynadık, en son Trabzonspor taraftarının karşısına çıktığımda ayaklarım titremişti. Tekrar aynı şey olacak, eminim. İlk iç saha maçımızda beni kendilerine çağırmalarını bekliyorum. Benim için unutulmaz bir anı olacaktır. Tabii ki beni milli takımda görmek isteyeceklerdir. Biz de onları gururlandırmak için her şeyi yapacağız' cevabını verdi.

'ALT LİGLER İLE SÜPER LİG ARASINDA UÇURUM KADAR FARK VAR'

Alt liglerde oynamasının kendisine Trabzonspor'a gelmeden önce çok büyük fayda sağladığına vurgu yapan bordo-mavili oyuncu, 'Ben 2'nci Lig'de oynadım, 1'inci Lig'de abilerimin arkasında bekledim. Şampiyonluk yaşadım. Direkt Süper Lig'de oynamadan önce bir oyuncunun alt liglerdeki farkı görmesi gerekiyor. Ben buraya geldiğimde bu şansı kaybetmemek için çok çalıştım. Alt ligler ile Süper Lig arasında uçurum kadar fark var. Ben iyi ki oralarda oynamışım' ifadelerini kullandı.

'BİR CÜMLEDE TRABZONSPOR'UN ADI VARSA ORADA ŞAMPİYONLUK VE KUPA VARDIR'

Gelecek sezon tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Berat Özdemir, 'Büyük konuşmak istemiyorum, adım adım gitmeyi seven bir insanım. Abdullah Avcı ilk toplandığımızda da aynı şeyi söyledi, şimdi de söylüyor ve söyleyecek. Bizim bir hedefimiz var, umarım hedefimizi sezon sonu gerçekleştiririz. Şu anki kadroda şampiyonluk haricinde gelebilecek bir sıralama başarı olarak gözükmüyor. Biz çalışmalarımızı şampiyon olmak üzere sürdürüyoruz. Bir cümlede Trabzonspor'un adı varsa orada şampiyonluk ve kupa vardır' dedi.

'UMARIM KUPAYI TRABZON'A GETİRİRLER'

Süper Lig U19'da yarın Galatasaray karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Trabzonspor U19 Takımı'na başarılar dileyen Berat, 'Benim orada çok sevdiğim kardeşlerim var. Yarı final maçından sonra da aradılar, konuştuk. Onlara tebriklerimi ilettim. Umarım kupayı da Trabzon'a getirir ve yanımıza gelirler. Biraz da burada yorulsunlar' diye konuştu.

Öte yandan Berat, şampiyon olmaları halinde saçını bordo-mavi renklere boyatacağını söyleyerek, 'Büyük ihtimal yapacağım. Hatta ilk golümde Bakasetas da saçlarını beyaza boyatacak. Daha ikna edemedim ama edeceğim' dedi.

SPOR Trabzonsporlu Berat Özdemir: Şampiyonluk haricinde bir sıralama başarı olarak gözükmez
SPOR Trabzonsporlu Berat Özdemir: Şampiyonluk haricinde bir sıralama başarı olarak gözükmez
SPOR Trabzonsporlu Berat Özdemir: Şampiyonluk haricinde bir sıralama başarı olarak gözükmez
SPOR Trabzonsporlu Berat Özdemir: Şampiyonluk haricinde bir sıralama başarı olarak gözükmez

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Trabzonsporlu Berat Özdemir: Şampiyonluk haricinde bir sıralama başarı olarak gözükmez - Son Dakika Spor


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