Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın Antalya kamp kadrosunu açıkladı. Güneş'in kadrosunu açıklamasının ardından Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir Güneş'e tepki gösterdi. Milli Takım'ın açıklandığı sıralarda Berat Özdemir Instagram hesabından story atarak "Gülüp geçiyorum" ifadelerini kullandı. Berat Özdemir'in kısa süre sonra paylaşımı sildiği görüldü.

"BERAT 4 MAÇTIR OYNAMIYOR"

Şenol Güneş, "Trabzonspor'da Berat var, 4 maçtır oynamıyor. Gençlerbirliği'nde Berat ve Mert Çetin'i beğenmiştim. Mert, Roma'ya gitti, Berat da Trabzonspor'a gitti. Genç oyunculara tolerans tanıyabiliriz. Ama mesela Allah korusun, Burak Yılmaz olmazsa Muhammed Demir olur, Adem Büyük olabilir. Burada durum farklı oluyor. Ben gol kralı olan Okan Yılmaz'ı 2 sene kadroya almamıştım. 3. senesinde Konfederasyon Kupası'nda kadroya almıştım, çok da iyi oynamıştı o dönemde de. Kadroda tabii ki eleştiriler olacak. Kağıt üzerinde baktığınız zaman grupta İtalya lider olur, diğerleri çekişir diyebiliriz. Ama ben liderlik istiyorum. İsviçre hücum yanı iyi olan, Galler ise savunması iyi olan bir takım." İfadelerini kullandı.