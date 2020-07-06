Trabzonsporlu Filip Novak ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçını değerlendirdi - Son Dakika

Trabzonsporlu Filip Novak ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçını değerlendirdi

Abdülkadir Parmak'ın sözleri şu şekilde: Geçen hafta sakatlık yaşadım. Bu hafta antrenmanlara çok katılamadım. Bu maç için tereddütlüydüm. Ancak maça iyi başladım. Maç içinde yine kas sakatlığı yaşadım, ona rağmen iyi götürdüğümü düşünüyorum.

Abdülkadir Parmak'ın sözleri şu şekilde:

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Geçen hafta sakatlık yaşadım. Bu hafta antrenmanlara çok katılamadım. Bu maç için tereddütlüydüm. Ancak maça iyi başladım. Maç içinde yine kas sakatlığı yaşadım, ona rağmen iyi götürdüğümü düşünüyorum. Son 2 maçta berabere kalmamız bizi çok üzmüştü ama bence baskıdan kaynaklanıyordu. Artık keyif alarak oynayacağız.


İnşallah şampiyon olacağız. Bizim maç maç gitmemiz lazım. Şampiyonluğu düşünmek zorundayız ama bu bizi strese sokuyor. Şu an önümüzdeki Antalyaspor maçına odaklanmıp en iyi şekilde hazırlanacağız.


Trabzonspor'un 2. golünü atan Filip Novak'ın sözleri şöyle:


İlk 15 dakika içerisinde biraz zorlanmıştım, maça giremedim ama sonra arkadaşlarımızla uyumu yakaladığımız için mutluyum. Devre arası Sosa'ya arka direkte boş kalabileceğimi söyledim. O da beni çok iyi gördü ve golümü attım. Bu maçta kazanmaktan daha önemli olan şey mücadeleyi ve kazanma isteğimizi bırakmadığımızı herkese göstermekti.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 00:17 

Son Dakika Spor Trabzonsporlu Filip Novak ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçını değerlendirdi - Son Dakika Spor
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