Trabzonsporlu Fıratcan Üzüm, Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonsporlu Fıratcan Üzüm, Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandı - Son Dakika Spor

Trabzonsporlu Fıratcan Üzüm, Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandı

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Fıratcan Üzüm'ü TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiraladı.

Trabzonsporlu Fıratcan Üzüm, Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Fıratcan Üzüm'ü TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fıratcan Üzüm, 2019-2020 futbol sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Ümraniyespor Kulübüne kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Borsa İstanbul, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:56 Kaynak: AA
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