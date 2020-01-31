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Trabzonsporlu Fıratcan Üzüm, Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandı
6 saat önce
Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Fıratcan Üzüm'ü TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:56 Kaynak: AA
Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Fıratcan Üzüm'ü TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiraladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fıratcan Üzüm, 2019-2020 futbol sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Ümraniyespor Kulübüne kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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