Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen yemek yaparak 'Evde kal' çağrısında bulundu

Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen'in mutfakta annesi ile yemek yapması

Hüseyin Türkmen'in salata hazırlaması

Yemeklerin servis edilmesi TRABZON - Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kulüp tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.