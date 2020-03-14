Trabzonsporlu futbolcu Obi Mikel: "Bu durumda futbol oynamak istemiyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonsporlu futbolcu Obi Mikel: 'Bu durumda futbol oynamak istemiyorum' - Son Dakika Spor

Trabzonsporlu futbolcu Obi Mikel: "Bu durumda futbol oynamak istemiyorum"

6 saat önce

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili endişesini paylaşarak, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum.

Trabzonsporlu futbolcu Obi Mikel:

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili endişesini paylaşarak, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum." ifadesini kullandı.

Obi Mikel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili endişesini dile getirdi.

Nijeryalı futbolcu, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun gönderisine yorum yapan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao da "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

John Obi Mikel, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum

Son Dakika Haberleri
22:48 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen: 81-83
22:36 Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
22:32 Basketbol: Toplu sonuç
22:26 ING Basketbol Süper Ligi
22:21 Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 23:01:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonsporlu futbolcu Obi Mikel: "Bu durumda futbol oynamak istemiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]