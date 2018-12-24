Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu Futbolcu Onazi Ameliyat Edildi

Trabzonsporlu Futbolcu Onazi Ameliyat Edildi

1 saat önce

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İstanbul'da ameliyat edildi.

Trabzonsporlu Futbolcu Onazi Ameliyat Edildi, System.String[]
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İstanbul'da ameliyat edildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, Çaykur Rizespor ile oynadığımız Spor Toto Süper Lig maçında aşil tendonu kopan oyuncumuz Ogenyi Onazi'nin bugün İstanbul'da ameliyat edildiğini söyledi. Operasyonun başarılı bir şekilde geçtiğini belirten Güven, Onazi'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti."

Onazi, Çaykur Rizespor maçının 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmış ve yerini Kucka'ya bırakmıştı.

Öte yandan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da Onazi'yi hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulunduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:01 Kaynak: AA

Yaşar, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, İstanbul, Spor
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