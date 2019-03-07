Trabzonsporlu Futbolcu Pereira, Baba Oldu
1 saat önce
Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira, baba oldu.
Trabzonspor
'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira, baba oldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Pereira'nın eşi Natacha Esmail'in Portekiz'de erkek çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.
Bebeğe Gabriel Esmail adının verildiği aktarılan açıklamada, "Futbolcumuz Pereira ve eşini kutluyor, Gabriel Esmail'e sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:09 Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Hedef Hegazi
Galatasaray, Sezon Sonunda Bazı Oyuncular ile Yolların Ayrılacağı İddialarını Yalanladı
Trabzonspor, Olcay Şahan ile Anlaşmasını Revize Etti
Aziz Yıldırım'a Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaretten Para Cezası