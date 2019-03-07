Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu Futbolcu Pereira, Baba Oldu

Trabzonsporlu Futbolcu Pereira, Baba Oldu

1 saat önce

Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira, baba oldu.

Trabzonsporlu Futbolcu Pereira, Baba Oldu, System.String[]
Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira, baba oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Pereira'nın eşi Natacha Esmail'in Portekiz'de erkek çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.

Bebeğe Gabriel Esmail adının verildiği aktarılan açıklamada, "Futbolcumuz Pereira ve eşini kutluyor, Gabriel Esmail'e sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:09 Kaynak: AA

Spor
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