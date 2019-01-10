Trabzonsporlu Futbolcu Rodallega'dan Suç Duyurusu
1 saat önce
Haber-Kamera: Özden ATİK- Güven USTA / İstanbul, DHATrabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, kendisi hakkında tanımadığı kişilerce 2,5 milyon liralık icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Haber-Kamera: Özden ATİK- Güven USTA/ İstanbul, DHA
Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, kendisi hakkında tanımadığı kişilerce 2,5 milyon liralık icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Futbolcu Rodallega, bugün ifade vermek üzere avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:26 Kaynak: DHA
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