Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu Futbolcu Rodallega'dan Suç Duyurusu (1)

Trabzonsporlu Futbolcu Rodallega'dan Suç Duyurusu (1)

44 dakika önce

Haber-Kamera: Özden ATİK- Güven USTA / İstanbul, DHA Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, kendisi hakkında tanımadığı kişilerce 2,5 milyon liralık icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Trabzonsporlu Futbolcu Rodallega'dan Suç Duyurusu (1), System.String[]
Haber-Kamera: Özden ATİK- Güven USTA/ İstanbul, DHA

 

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, kendisi hakkında tanımadığı kişilerce 2,5 milyon liralık icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Futbolcu Rodallega, bugün ifade vermek üzere avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:43 Kaynak: DHA

Spor
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