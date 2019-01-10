Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu Futbolcu Rodallega'dan Suç Duyurusu

Trabzonsporlu Futbolcu Rodallega'dan Suç Duyurusu

1 saat önce

Haber-Kamera Özden ATİK- Güven USTA İstanbul, DHATrabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, kendisi hakkında tanımadığı kişilerce 2,5 milyon liralık icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Trabzonsporlu Futbolcu Rodallega'dan Suç Duyurusu, System.String[]
Haber-Kamera Özden ATİK- Güven USTA  İstanbul, DHA

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, kendisi hakkında tanımadığı kişilerce 2,5 milyon liralık icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Futbolcu Rodallega, bugün ifade vermek üzere avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:23 Kaynak: DHA

Spor
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