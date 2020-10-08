Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan: "Hedefimiz şampiyonluk" - Son Dakika

Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan: "Hedefimiz şampiyonluk"

08.10.2020 12:29

Trabzonspor'un sağ beki Serkan Asan, bordo-mavili takım ile bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Trabzonspor'un sağ beki Serkan Asan, bordo-mavili takım ile bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Serkan Asan, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'un bir uyum sürecinden geçtiğini aktaran Serkan, "Giden ve gelen oyuncularımız oldu. Şu an uyum sağlama sorunumuz var. Yeni gelen oyuncular yavaş yavaş takıma adapte oluyorlar. Milli takım arasında o uyumu sağlayacağımızı düşünüyorum. Milli takım arasından sonra başka bir Trabzonspor izleteceğiz. Milli takım arası bizim için çok iyi olacak. Hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

"A Milli formayı da giymek istiyorum"

Bu sezon Trabzonspor'da ortaya koyduğu performansla Ümit Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Serkan, " Şenol Güneş, 'A Milli Takım'da bekleri zorlayacak isimler bekliyorum' açıklamasında bulunmuştu. Beklenen isimlerden biri olabilecek misin?" sorusunu, "İlk kez milli takım aday kadrosunda yer alıyorum. Gururluyum ve biraz heyecanlıyım. İnşallah öncelikle Trabzonspor'da performansımı sürekli arttırarak devam edersem, Ümit Milli Takım'da da hocam şans verir oynarsam orada da elimden geleni yapacağım. Performansımın üzerine koyarak devam edersem A Milli formayı da giymek, o gururu yaşamak istiyorum. İnşallah onu da başarırım." şeklinde yanıtladı.

Kariyer hedeflerinden de bahseden genç futbolcu, Avrupa hedefini "Trabzonspor'daki performansımla Ümit Milli Takım'a geldim. İlk kez bu milli formayı giymek için savaşacağım. Trabzonspor'daki hedeflerimden sonra, A Milli Takım ve Avrupa hedefim var. İnşallah bunları yavaş yavaş ve teker teker başarırım." sözleriyle açıkladı.

"Böyle maçlar bizim için vitrin maçları"

Serkan Asan, Ümit Milli Takım'ın 13 Ekim Salı günü deplasmanda İngiltere ile oynayacağı maçla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Böyle maçlar bizim için vitrin maçlar. Milli takımda oynadığımız maçları yurt dışında izleyenler oluyor. Kendimizi gösterme açısından çok iyi maçlar olacağını düşünüyorum. İngiltere de iyi bir takım. Takım olarak sahada en iyi performansımızı sergileyip, oradan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. İngiltere maçını galibiyetle atlattıktan sonra gruptaki şansımızın artacağını düşünüyorum. Oradan galibiyetle dönmek bizim için çok iyi olacak. İnşallah başarırız."

Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan: Hedefimiz şampiyonluk
Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan: Hedefimiz şampiyonluk
Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan: Hedefimiz şampiyonluk
Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan: Hedefimiz şampiyonluk

Trabzonspor, Futbolcu, Serkan, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan: 'Hedefimiz şampiyonluk' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor Yeni doğum yapan eşini hasta yatağında bıçaklayan eşe 18,5 yıl hapis cezası verildi Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin detayları belli oldu Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı         
13:12
Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı         
12:26
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas         
11:06
Financial Times: Türkiye, SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip oldu Financial Times: Türkiye, SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip oldu         
10:55
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim         
20:27
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 14:25:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan: "Hedefimiz şampiyonluk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei