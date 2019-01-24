Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu Futbolcu Toure, Baba Oldu

Trabzonsporlu Futbolcu Toure, Baba Oldu

2 saat önce

Trabzonspor'un Senegalli futbolcusu Zargo Toure, baba oldu.

Trabzonsporlu Futbolcu Toure, Baba Oldu, System.String[]
Trabzonspor'un Senegalli futbolcusu Zargo Toure, baba oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Zargo Toure'nin eşi Fambaye Mbaye Toure'nin Fransa'nın Lorient şehrinde erkek çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Trabzonspor Kulübü olarak Toure ailesini tebrik ediyor, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:12 Kaynak: AA

Fransa, Trabzonspor, Kolo Toure, Spor
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