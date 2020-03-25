Son Dakika › Spor › Trabzonsporlu futbolcular çalışmalarını evde sürdürecek - Son Dakika Spor
Trabzonsporlu futbolcular çalışmalarını evde sürdürecek
7 saat önce
Trabzonsporlu futbolcular koronavirüs tehdidine karşı çalışmalarına evde devam edecek.
Trabzonsporlu futbolcular koronavirüs tehdidine karşı çalışmalarına evde devam edecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım futbolcularımız, teknik ekibimizin hazırladığı özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını evlerinde sürdürmektedir. Futbolcularımız kendilerine tedarik edilen antrenman malzemeleriyle kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirmektedir" denildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:10 Kaynak: İHA
Son Dakika Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları Hasan Ali Kaldırım, en kısa sürede maçlara başlanacağını ümit ediyor Açıklaması