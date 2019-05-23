Trabzonsporlu futbolcular, iftar yemeğinde bir araya geldi
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Trabzonsporlu futbolcular, iftar yemeğinde bir araya geldi.
Trabzonsporlu futbolcular, iftar yemeğinde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:24 Kaynak: AA
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un, bir oteldeki iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.
Teknik direktör Ünal Karaman'ın yanı sıra teknik heyet ve futbolcuların katıldığı iftar yemeği sonrası oyuncuların tesislerde kampa girdiği kaydedildi.
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