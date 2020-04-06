Trabzonsporlu futbolcular mutfağa girdi

Doğan Erdoğan'dan kuşbaşı ve makarna

Uğurcan Çakır'ın menüsü merak ediliyor

İstanbul DHA

Karantina günlerinde Trabzonspor eğlenceyi mutfakta buldu.

Trabzonspor kulübü tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunularak, futbolculardan Doğan Erdoğan'ın yemek yaptığı videoyu paylaştı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Doğan Erdoğan, kuşbaşı ve makarna hazırladı.

Daha önce kendisine mutfak pası atan Hüseyin Türkmen 'in evde annesinden yardım aldığını söyleyen Doğan Erdoğan, kendisinin ise tek başına yaptığına vurgu yaparak pasını Uğurcan Çakır'a attı.

"Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Karnım doyacak. Şimdi Uğurcan Çakır, 'Sen dersin ben daha iyi yaparım. Ben bu işte ustayım.' O zaman çıkar yaparsın. Ben pası Uğurcan Çakır'a atıyorum. Kaledeki yeteneklerini yemekte de göstermesini istiyorum" ifadelerini kullanan Doğan Erdoğan'a karşı milli kaleci Uğurcan'dan gelecek menü merak ediliyor.

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-Doğan Erdoğan'ın yemek yapması ve açıklamaları