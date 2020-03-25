Son Dakika › Spor › Trabzonsporlu futbolculardan 'Evde kal, güvende kal' çağrısı - Son Dakika Spor
Trabzonsporlu futbolculardan "Evde kal, güvende kal" çağrısı
6 saat önce
Trabzonsporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırladıkları videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal, güvende kal" çağrısında bulundu.
Trabzonsporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırladıkları videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal, güvende kal" çağrısında bulundu.
Kovid-19'la mücadele kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından evlerine kapanan bordo-mavili futbolcular, hazırladıkları videoyla vatandaşlara, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda futbolcular, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulması ve "evde kal" çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:22 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi