Trabzonsporlu gençler tokat düellosu yaptı, sona kalan kişinin surat ifadesine dikkat - Son Dakika
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Trabzonsporlu gençler tokat düellosu yaptı, sona kalan kişinin surat ifadesine dikkat

04.07.2022 12:21

Üzerlerinde Trabzonspor forması olan gençler, sosyal medyada eğlenceli bir "tokat düellosuna" imza attı. Sona kalan genç, gözlerinin yaşarmasına rağmen oyuna devam ederek alkış aldı.

Trabzonsporlu gençler tarafından sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde viral oldu. Söz konusu videoda, tokat düellosuna giren 4 genç yer aldı.

İLKİ KISA SÜREDE ELENDİ

Oyuna ilk olarak 4 arkadaş başladı. Arkadaşlardan biri, oyunun henüz başlarında elenerek kenara çekildi. Oyuna 3 arkadaş devam etti.

UZUN SÜRE DAYANDILAR

3 arkadaş, giderek dozu artan oyunu bir süre devam ettirmeyi başardı. Fakat ilerleyen saniyelerde bir kişi daha oyuna veda etti.

SONA KALAN KİŞİNİN GÖZLERİ YAŞARDI

Sona iki arkadaş kaldı. Şampiyon olmak için kıyasıya mücadele eden arkadaşlardan birinin, aldığı tokat darbeleri nedeniyle gözleri yaşardı. Ancak yine de oyunu devam ettirdi. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda izlenme ve yorum aldı.

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