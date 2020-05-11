Trabzonsporlu Joao Pereira, Levante ile anlaştı

Trabzonspor'da, Joao Pereira dönemi sona eriyor... 2016-2017 sezonu devre arasında Sporting Lizbon'dan kadroya katılan ve ilerleyen yaşına rağmen istikrarı ile ön plana çıkan Portekizli oyuncu İspanya'ya transfer oluyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 36 yaşındaki futbolcu Bordo-Mavili formayı son 3 sezonda 105 kez terletmişti.









LEVANTE İLE ANLAŞTI



Bordo-Mavili kariyerinin son günlerini geçiren yıldız oyuncu ise geleceğini netleştirmeye başladı. Portekiz ve İspanya'dan teklifler alan tecrübeli futbolcunun, İspanyol temsilcisi Levante ile anlaştığı öğrenildi. Pereira'nın liglerin tamamlanmasının ardından Levante ile sözleşme imzalayacağı da gelen haberler arasında.



PEREIRA NE YAPTI?



Hırslı ve istekli performansı ile ön plana çıkan Pereira hem takım içinde hem de taraftar gözünde oldukça sevilen bir isim. Bordo-Mavili formayla bu sezon 22 maça çıkan Portekizli futbolcu 4 asit 1 gol, toplamda ise 105 maç ve 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi. 36 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de en fazla şut pası atan (32) ve sahipsiz top kazanan (164) sağ bek oyuncusu konumunda yer almıştı.



"ÇOCUĞUM TÜRK OLACAK" DEMİŞTİ



Trabzonspor dergisine daha önce röportaj veren Pereira, "Eşim burada oldukça mutlu, Portekiz'e gittiğimizde bir süre sonra Trabzon'a dönmek istediğini söylüyor" demişti. Portekizli ayrıca "Eşim Portekizli, anne babası Mozambikli, büyükbaba ve büyükannesi ise Hintli. Bizim çocuğumuz da Türk olacak" ifadeleri kullanarak Türkiye'yi ve Trabzon'u ne kadar çok sevdiğini belirtmişti. (Fanatik)



