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Trabzonsporlu Jose Sosa: "Ben sadece takımın başarısına odaklanıyorum"
6 saat önce
Trabzonsporlu futbolcu Jose Sosa, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:38 Kaynak: AA
Trabzonsporlu futbolcu Jose Sosa, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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