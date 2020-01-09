Trabzonsporlu Jose Sosa: "Ben sadece takımın başarısına odaklanıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonsporlu Jose Sosa: 'Ben sadece takımın başarısına odaklanıyorum' - Son Dakika Spor

Trabzonsporlu Jose Sosa: "Ben sadece takımın başarısına odaklanıyorum"

6 saat önce

Trabzonsporlu futbolcu Jose Sosa, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trabzonsporlu futbolcu Jose Sosa, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trabzonsporlu Jose Sosa: Ben sadece takımın başarısına odaklanıyorum

Jose Sosa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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