Trabzonsporlu Mikel: Sezon iptal edilmeli - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonsporlu Mikel: Sezon iptal edilmeli - Son Dakika Spor

Trabzonsporlu Mikel: Sezon iptal edilmeli

6 saat önce

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini belirterek, "Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir" dedi.

Trabzonsporlu Mikel: Sezon iptal edilmeli, System.String[]

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini belirterek, "Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir" dedi.

Bordo-mavili takımın 32 yaşındaki oyuncusu John Obi Mikel, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili kaygılarını dile getirerek sezonun iptal edilmesini istedi. Nijeryalı futbolcu, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da Mikel'in paylaşımının altına "Haklısın Mikel, hayat futboldan daha önemli" yorumunda bulundu.

Mikel'in bu paylaşımına bazı taraftarlar ise "Sahaya çık, savaş" ifadeleriyle tepki gösterdi.


John Obi Mikel, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:10 Kaynak: DHA
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