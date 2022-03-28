Trabzonsporlu minik taraftardan piyanoyla "Biz Dar Sokaklarında" marşı - Son Dakika

Trabzon'da 5 ayda piyano çalmayı öğrenen ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Ayşe Mina Erol, "Biz Dar Sokaklarında" adlı Trabzonspor marşını, bordo-mavili futbolculara dinletmek istiyor.

Ortahisar ilçesinde 7 yaşındaki Ayşe Mina, geçmiş yıllarda annesinin çaldığı orga ilgi duyarak müzikle tanıştı. Ailesinin yönlendirmesiyle geçen yıl müzik akademisinde özel ders almaya başlayan küçük kız, 5 ayda piyano çalmayı öğrendi.

Kısa sürede kendini piyanoda geliştiren Ayşe Mina, taraftarı olduğu Trabzonspor için hazırlanan "Biz Dar Sokaklarında" adlı marşın bestesini piyanoyla çaldı.

"Çok mutluyum"

Ayşe Mina Erol, AA muhabirine, piyano çalmaya 6 yaşında başladığını belirterek, kısa sürede birçok parçayı çalmayı öğrendiğini söyledi.

Trabzonspor taraftarı olduğunu ve bordo-mavili takımı çok sevdiğini ifade eden Ayşe Mina, "Bana verilen çalışma kitabında Trabzonspor marşı yoktu. Babam internetten bulup çıkarmıştı. Ben de çalışa çalışa onu çalmaya başladım. Biz Dar Sokaklarında bestesini artık piyano ile çalabiliyorum. Çok mutluyum. Trabzonsporlu futbolculara bunu dinletmek istiyorum. Bütün futbolcuları seviyorum, hepsi yetenekli." dedi.

Trabzonspor'un maçlarını genellikle evde babasıyla seyrettiğini, bordo-mavili takımın Göztepe'yi 4-2 mağlup ettiği maçı ise babasıyla statta izlediğini anlatan Ayşe Mina Erol, Trabzonspor'un diğer beste ve marşlarını da çalmayı öğreneceğini dile getirdi.

"Marşı çaldığını duyunca çok sevindim"

Müzik eğitmeni Şeyma Yılmaz da Mina'nın çok yetenekli bir öğrenci olduğunu belirterek, "Mina ile 5 aydır tanışıyoruz, çok iyi anlaşıyoruz. Bu şekilde devam edebilirse çok iyi yerlere gelir, istediği her şeyi yapabilir. Yetenekli ve azimli bir öğrenci. Marşı çaldığını duyunca çok sevindim, çok şaşırdım." diye konuştu.

Baba Can Erol ise kızının müziğe hevesli olduğunu ve yönlendirmeleri sayesinde piyano ile tanıştığını aktardı.

Kızının da Trabzonspor taraftarı olduğunu belirten Erol, "Piyano çalmaya başladığı günden beri Trabzonspor marşını çalmasını çok istiyordum. Kendisini geliştirdikten sonra da notaları koydum önüne, birkaç aylık çalışmadan sonra marşı çıkardı. Çok mutlu etti bizi." ifadesini kullandı.