Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu MS hastası, takımının maçını statta izlemenin mutluluğunu yaşıyor
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Trabzonsporlu MS hastası, takımının maçını statta izlemenin mutluluğunu yaşıyor

6 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan Multipl Skleroz (MS) hastası Hasbi Ünlü (60), Trabzonspor'un bir karşılaşmasını Medical Park Stadı'nda izleme isteğinin kulüp yönetimince yerine getirilmesinin sevincini yaşıyor.

Trabzonsporlu MS hastası, takımının maçını statta izlemenin mutluluğunu yaşıyor, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan Multipl Skleroz (MS) hastası Hasbi Ünlü (60), Trabzonspor'un bir karşılaşmasını Medical Park Stadı'nda izleme isteğinin kulüp yönetimince yerine getirilmesinin sevincini yaşıyor.

Ünlü'nün, taraftarı olduğu Trabzonspor'un bir karşılaşmasını statta izleme talebinin basında yer alması üzerine Kulüp Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, aileyle iletişime geçti. Alp, Ünlü'yü Süper Lig'in 11. haftasında Medical Park Stadı'nda oynanan Trabzonspor- Aytemiz Alanspor karşılaşmasına davet etti.

Ailesiyle Trabzon'a giden Ünlü, gönül verdiği takımın karşılaşmasını statta izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Rahatsızlığından dolayı konuşamayan Ünlü'nün eşi Semra Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taleplerine kayıtsız kalmayan Trabzonspor Kulübü'nün yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Eşinin en büyük arzusunun yerine getirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Eşimin tek isteği Trabzonspor maçını tekrar tribünde izlemekti. Bu isteği Trabzonspor Kulübü tarafından yerine getirildi. Bizi şeref tribününde ağırladılar. Trabzonspor'un bütün maçlarını takip etmek için Passolig kartı hediye ettiler. Eşim çok mutlu oldu ve maçtaki o heyecanını anlatmam mümkün değil. Mutluluğu gözünden okunuyordu."

Ünlü, kendisinin Galatasaray taraftarı olduğunu ifade ederek, ligin 13. haftasında Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını da tribünden izlemeyi arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Trabzonspor, Giresun, Görele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:34 Kaynak: AA
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