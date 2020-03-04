Trabzonsporlu Novak Fenerbahçe'nin başına bela oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonsporlu Novak Fenerbahçe'nin başına bela oldu - Son Dakika Spor

Trabzonsporlu Novak Fenerbahçe'nin başına bela oldu

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek rövanş maçı için avantajlı skor elde eden Trabzonspor'da, takımın galibiyet golünü atan Filip Novak, sarı-lacivertlilere karşı Medical Park Stadyumu'nda çıktığı maçlarda rakip kaleyi boş geçmiyor.

Trabzonsporlu Novak Fenerbahçe'nin başına bela oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek rövanş maçı için avantajlı skor elde eden Trabzonspor'da, takımın galibiyet golünü atan Filip Novak, sarı-lacivertlilere karşı Medical Park Stadyumu'nda çıktığı maçlarda rakip kaleyi boş geçmiyor. Novak, geçtiğimiz sezon ve bu sezon Süper Lig'de bordo-mavili takımın Fenerbahçe'yi 2-1'lık skorlarla mağlup ettiği maçlarda attığı gollerle galibiyetlerde büyük pay sahibi olurken, dün gelen galibiyetin de mimarlarından oldu. Novak, Trabzon'da Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 3 maçta da 3 gol atma başarısı gösterdi.


2017-2018 sezonunda devre arasında Midtjylland'dan bordo-mavili takıma transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, forma giydiği 76 maçta 13 gol attı. Novak, Süper Lig'de 10 gol atarak en golcü savunma oyuncularının başında gelirken, Türkiye Kupası'nda 2 ve Avrupa Kupası'nda da 1 gole imza attı.


29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 13 gol atan Novak, en formda günlerini yaşıyor.


Ertuğrul Doğan: "Kalmasını istiyoruz"


Trabzonspor ile 31 Mayıs 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak ile bordo-mavili kulüple yeni mukavele görüşmelerini sürdürüyor. Yapılan transfer görüşmelerinde oyuncuyla ilgili bir sıkıntı yaşamayan bordo-mavili kulüp, Novak'ın menajerinin yüksek komisyon istemesi nedeniyle pazarlıkları sürdürüyor.


Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Novak'la devam etmek istediklerini belirterek, "Novak da bizimle birlikte devam etmek istiyor. Anlaşamayacağımız bir durum yok. Yakın zamanda sözleşmeleri imzalarız" dedi.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:32 
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