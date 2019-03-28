Trabzonsporlu Novak'ın Arka Uyluk Kasında Yaralanma Tespit Edildi
58 dakika önce
Trabzonsporlu futbolcu Filip Novak'ın, sol arka uyluk kasında yaralanma tespit edildiği bildirildi.
Trabzonsporlu futbolcu Filip Novak'ın, sol arka uyluk kasında yaralanma tespit edildiği bildirildi.
Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Çek futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Novak'ın ülkesinin milli takımında sakatlık yaşadığını belirten Güven, şunları kaydetti:
"Çek Cumhuriyeti
ile Brezilya
milli takımları arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen futbolcumuz Filip Novak'ın karşılaşma sonrasında sol arka uyluk kasında yaralanma tespit edilmiştir. Ülkesinin milli takım doktorları tarafından tedavisine başlanan Filip Novak'ın, Cumartesi günü Trabzon'da yapılacak tetkiklerin ardından sağlık durumu netlik kazanacak."
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:22 Kaynak: AA
Galatasaray'dan Serdar Aziz Hamlesi: Tazminatı Öde
Eski Yenge Jelena, Yasak Aşk Yaşadığı Boşnak Futbolcunun Peşine Mafya Taktı
Fenerbahçe'nin En Değerli İsmi Moses
Fikret Orman'dan Cenk Tosun Yorumu: İnşallah İlerde Burak İle Birlikte Oynarlar