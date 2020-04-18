Trabzonsporlu Nwakaeme'ye talip var! 8 milyon Euro... - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonsporlu Nwakaeme'ye talip var! 8 milyon Euro... - Son Dakika Spor

Trabzonsporlu Nwakaeme'ye talip var! 8 milyon Euro...

20 dakika önce

Trabzonspor'un 1.1 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme, değerini katlıyor.

Trabzonsporlu Nwakaeme'ye talip var! 8 milyon Euro..., System.String[]

Trabzonspor'un 1.1 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme, değerini katlıyor. Daha önce Başkan Ağaoğlu'nun 'Çin'den 6 milyon Euro teklif ettiler' dediği 31 yaşındaki yıldız için bu kez de Araplar devrede. İddiaya göre Al Hilal, 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Bu sezon 13 gol, 11 asistle oynayan Nwakaeme konusunda Trabzonspor Yönetimi'nin beklentisi ise en az 12-13 milyon Euro.


Fırtına'nın en önemli hücum silahlarından biri olan Nwakaeme, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de vazgeçilmezi. Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla 2 yılda toplam 24 gol, 20 asistlik müthiş bir performans gösterdi. (Fanatik)



Trabzonspor, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 08:55 

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