Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı Performansı

Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı Performansı

1 saat önce

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İstiklal Marşı'nı orgla çaldığı videoyu paylaştı.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İstiklal Marşı'nı orgla çaldığı videoyu paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:30 Kaynak: Youtube

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Genel
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