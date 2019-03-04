Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı Performansı
1 saat önce
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İstiklal Marşı'nı orgla çaldığı videoyu paylaştı.
Trabzonspor
'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor
ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İstiklal Marşı'nı orgla çaldığı videoyu paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:30 Kaynak: Youtube
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