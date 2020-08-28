Trabzonsporlu oyunculardan videolu koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Trabzonsporlu oyunculardan videolu koronavirüs uyarısı

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan videoda, oyuncular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Sörloth, Abdulkadir Parmak, Ekuban ve Erce Kardeşler Trabzon Valiliğince sosyal medyada oluşturulan kampanyada Kovid-19'a dikkat çekti.

Trabzonsporlu oyunculardan videolu koronavirüs uyarısı, System.String[]

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan videoda, oyuncular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Sörloth, Abdulkadir Parmak, Ekuban ve Erce Kardeşler Trabzon Valiliğince sosyal medyada oluşturulan kampanyada Kovid-19'a dikkat çekti.

Kentte valilik tarafından "Kendini koru, kentini kurtar" sloganıyla başlatılan projeye destek veren bordo- mavili oyuncuların yer aldığı video, taraftarlar tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Twitter üzerinden yayımlanan videoda oyuncular, "Maskeni tak kendini kurtar, kentini kurtar, maskesiz dolaşma, kendini koru, hijyene dikkat et, sosyal mesafene özen göster ve kalabalık ortamlara girme" sözleriyle vatandaşlara Kovid-19'a karşı maske takma konusunda uyarılarda bulundu.

Abdülkadir Ömür, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 00:42

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Trabzonsporlu oyunculardan videolu koronavirüs uyarısı - Son Dakika Spor

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