Trabzonsporlu Pereira'dan veda gibi mesaj!

Trabzonspor'un Portekizli futbolusu Joao Pereira, sosyal medya hesabından, veda gibi bir mesaj yayımlayarak, "Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum" dedi.

Sezon sonunda Trabzonspor ile mukavelesi bitecek olan ve son haftalarda da formayı Serkan Asan'a kaptıran bordo-mavili takımın deneyimli sağ beki Joao Pereira'nın yayımladığı mesaj, kafaları karıştırdı. Mesajında, "Geleceğin bizlere neler getireceğini bilmiyorum" diyen 36 yaşındaki futbolcu, şunları yazdı:

"Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri, bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Belki bu sayede de, Trabzonspor ailesi ve benim ailem arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişki yeşermiş oldu. 4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır, ama ben Avrupa Ligi'ne katılmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak, Ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışları, inişlerin daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak, ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak."

Öte yandan bordo-mavililerin, sezon başında Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Benik Afobe'nin de sosyal medya hesabından, Trabzonspor ibaresini kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)