Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneğinden Şenol Güneş'e destek - Son Dakika

Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş'e destek verdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Güneş'in 15 yıl süreyle A Milli futbol takımında ve Trabzonspor'da kalecilik yaptığı, 1112 dakika gol yemeyerek Türkiye rekoru kırdığı hatırlatıldı.

Güneş'in futbol ve teknik direktörlük kariyerindeki başarılarına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2000-2004 yılları arasında Türkiye milli futbol takımını yöneten, 2002 yılında Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götüren, 2002 FIFA Dünya Kupasında bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşatan, 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarlayan, kariyeri başarılarla dolu gerek futbolculuk yaşantısında gerek teknik direktörlük kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan kader birliği yaptığımız arkadaşımız, kardeşimiz ve abimiz Şenol Güneş'e yapılan acımasız eleştirileri şiddetle kınıyor ve Trabzonspor Profesyonel Futbolcular Derneği olarak Şenol Güneş'in her zaman yanında olduğumuzu bilinmesini isteriz."