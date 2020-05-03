Trabzonsporlu Sörloth: "Norveç halkı Türkiye'nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonsporlu Sörloth: 'Norveç halkı Türkiye'nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor' - Son Dakika Spor

Trabzonsporlu Sörloth: "Norveç halkı Türkiye'nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor"

13 dakika önce

Türkiye'ye dönmesinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 günlük karantina sürecini bir yurtta geçiren Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonla aradığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Trabzonsporlu Sörloth:

Türkiye'ye dönmesinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 günlük karantina sürecini bir yurtta geçiren Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonla aradığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Video konferans yöntemiyle AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sörloth, ülkesi Norveç'ten yeni geldiğini belirterek "Ailem iyi. Herkes evde kalıyor ve devletin uyarılarını dikkate alıyor. Norveç'te de durum düzeliyor. Önlemler biraz gevşetilmeye başlandı." dedi.

Golcü oyuncu, salgın sürecinde psikolojik olarak fazla etkilenmemek için çaba harcadığını aktararak, "Üzülmemek için haberleri fazla okumamaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Norveç'te bulunduğu dönemde Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden bordo-mavili futbolcu, "Ailem ve Norveç halkı Türkiye'nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor. Hükümetin hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması ile birlikte rakamlar aşağı düşmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Çok minnettarım"

Ülkesinden dönüşünün ardından 14 günlük karantina dönemi nedeniyle Trabzon'da bir yurtta kaldığını dile getiren Sörloth, kendisini telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "Nasıl olduğumu, bir ihtiyacım bulunup bulunmadığını sordu. Çok minnettarım. Sporculara değer verdiğini gösteriyor. Çok iyi bir insan. Güzel bir telefon görüşmesiydi." ifadelerini kullandı.

Yurtta ufak çaplı da olsa antrenman yapmaya devam ettiğini belirten Sörloth, "Yurttaki şartlar elbette evdeki kadar iyi değil ama çok büyük beklentim de yoktu. Herkes gibi karantina sürecini tamamlamaya çalışıyorum. Bana bir koşu bisikleti tedarik edildi. Şınav ve mekik de çekerek biraz antrenman yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Karantina süreci sonrasında sahada antrenmanlara katılacağını dile getiren başarılı oyuncu, "Haftaya küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamamız planlanıyor." açıklamasını yaptı.

Sörloth, 6 Mayıs Çarşamba günü karantina sürecini tamamlayacağını ve antrenmanlara katılacağını söyledi.

"Konuyu tamamen hükümete bırakmamız lazım"

Takımının ligde, kendisinin de gol krallığı yarışında zirvede olduğu bir dönemde koronavirüs salgınının ortaya çıktığına dikkati çeken Norveçli futbolcu, bundan nasıl etkilendiği yönündeki soruya, "Evet zordu. Ligi ve kupayı kazanma hedefinde ilerliyorduk. Ancak liglerin ertelenmesi doğru bir karardı. Çünkü virüs hızlı yayılıyordu. Sonrasında ise fiziksel olarak formda kalmak için çalışmaya devam ettim. Bu salgın sürecinde iyi bir antrenmanla tamamladığım gün, benim için güzel sona eren bir gün oluyor." yanıtını verdi.

Süper Lig'in ne zaman başlayabileceği, ertelenmesi ya da sonlandırılmasıyla ilgili kararı yetkililerin vereceğini belirten Sörloth, "Bu konularda spekülasyon yapmak doğru değil. Bu konuyu tamamen hükümete bırakmamız lazım. Onlar en doğru kararı alacaklardır." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili taraftarlara da mesaj gönderen golcü oyuncu, şunları söyledi:

"Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyorum. Futbol oynamadığımız bu süreçte bile destek olup, hatırımı soruyorlar. Taraftarın arkamızda olduğunu görmek çok güzel. Tekrar başladığımız zaman, takım olarak daha iyi işler başaracağız ve ben de daha fazla gol atmak için elimden geleni yapacağım. Umuyorum ki salgın bittiğinde çok güzel zamanlar geçireceğiz."

Koronavirüs salgını sonrası özel izinle ülkesi Norveç'e giden Sörloth, geri dönüşünün ardından 22 Nisan'dan beri bir yurtta 14 günlük karantina sürecinde bulunuyor.

Sörloth, attığı 19 gol ile Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Karantina, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 11:06 Kaynak: AA

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