Trabzonsporlu taraftarlar

Bu bir ilandır



Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki kapışma sonra erdi şimdi sıra dev derbide, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Galatasaray olacak!



Bu dev derbiyi kuponlarına ekleyen Fenerbahçeli taraftarların %37'si takımlarına güveniyor, %6'lık kesim ise beraberlikten yana!



En dikkat çeken ise Trabzonsporlular oldu!



Bu maçı kuponlarına ekleyen bordo mavili taraftarların %68 gibi ezici bir kısmı Fenerbahçe'nin bu akşam kaybetmeyeceğini düşünüyor.



Beşiktaşlılar ise sadece %7 oranında Galatasaray'ı kuponlarına eklemiş.



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