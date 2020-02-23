Trabzonsporlu taraftarlar "Fenerbahçe kaybetmez" diyor! Dev maçın heyecanını misliyle yaşa... - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonsporlu taraftarlar 'Fenerbahçe kaybetmez' diyor! Dev maçın heyecanını misliyle yaşa... - Son Dakika Spor

Trabzonsporlu taraftarlar "Fenerbahçe kaybetmez" diyor! Dev maçın heyecanını misliyle yaşa...

7 saat önce

Bu bir ilandırBeşiktaş ile Trabzonspor arasındaki kapışma sonra erdi şimdi sıra dev derbide, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Galatasaray olacak!

Trabzonsporlu taraftarlar

Bu bir ilandır


Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki kapışma sonra erdi şimdi sıra dev derbide, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Galatasaray olacak!


Bu dev derbiyi kuponlarına ekleyen Fenerbahçeli taraftarların %37'si takımlarına güveniyor, %6'lık kesim ise beraberlikten yana!


En dikkat çeken ise Trabzonsporlular oldu!


Bu maçı kuponlarına ekleyen bordo mavili taraftarların %68 gibi ezici bir kısmı Fenerbahçe'nin bu akşam kaybetmeyeceğini düşünüyor.


Beşiktaşlılar ise sadece %7 oranında Galatasaray'ı kuponlarına eklemiş.


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Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:38 
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