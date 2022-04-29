Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk maçını dev ekranlarda izleyecek - Son Dakika
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Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk maçını dev ekranlarda izleyecek

29.04.2022 23:18
Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk maçını dev ekranlarda izleyecek

beIN SPORTS ve Trabzonspor, Trabzonspor-Antalyaspor maçını Trabzon Meydan Parkı ve Avni Aker Millet Bahçesi'ne kurulacak dev ekranlarda canlı yayınlamak için anlaştı.

beIN SPORTS ve Trabzonspor, Trabzonspor- Antalyaspor maçını Trabzon Meydan Parkı ve Avni Aker Millet Bahçesi'ne kurulacak dev ekranlarda canlı yayınlamak için anlaştı.

Trabzon şehri şampiyonluk hasretini büyük bir coşkuyla sona erdirmeye hazırlanıyor. Sezonu taçlandırması muhtemel Antalyaspor karşılaşmasını izleyerek Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından futbolseverler Trabzon'a akın ediyor. Maçı tribünde izleme şansı elde edemeyecek olan binlerce taraftar, bu heyecanı Avni Aker Millet Bahçesi ve Trabzon Meydan Parkı'na kurulacak dev ekranlardan takip edebilecek.

beIN SPORTS Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, "Süper Lig'in resmi yayıncısı olarak, Trabzonspor taraftarlarının ve Trabzon şehrinin şampiyonluğun ilan edilmesi muhtemel olan Antalyaspor maçının heyecanını yaşayabilmesi için elimizden geldiğince katkıda bulunmak istedik. Karşılaşmanın Trabzon Meydan Parkı ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde kurulacak olan dev ekranlardan yayınlanması için Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ile hiçbir ücret talep etmeden iş birliği yaptık" dedi.

AĞAOĞLU'NDAN TARAFTARA DAVET

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, "Trabzonspor taraftarları adına iş birliklerinden dolayı beIN SPORTS'a teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde taraftarlarımız, Trabzon'daki şampiyonluk maçının heyecanını hep birlikte yaşayabilecek. Tüm taraftarlarımızı yarın Trabzon Meydan Parkı ve Avni Aker Millet Bahçesi'ne davet ediyorum" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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