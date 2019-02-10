Trabzonsporlu Taraftarlar Stada Doğru Yola Çıktı
27 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray
, bu akşam sahasında Trabzonspor
'u konuk edecek. Saat 19: 00'da Türk Telekom
Stadı'nda başlayacak mücadele öncesinde bordo-mavili takımın taraftarları, stada gitmek için Merter'de toplandı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanda detaylı üst araması yapıldı. Daha sonra hareket saatini bekleyen taraftarlar meşaleler yakıp takımları lehine tezahüratlarda bulundular. 15 otobüse bindirilen bordo-mavili taraftarlar karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu
'na doğru yola çıktılar.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftarların aranması
-Tezahüratlar
-Meşaleler
-Genel detaylar
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:37 Kaynak: DHA
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