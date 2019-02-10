Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu Taraftarlar Stada Doğru Yola Çıktı

Trabzonsporlu Taraftarlar Stada Doğru Yola Çıktı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Trabzonsporlu Taraftarlar Stada Doğru Yola Çıktı, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 19: 00'da Türk Telekom Stadı'nda başlayacak mücadele öncesinde bordo-mavili takımın taraftarları, stada gitmek için Merter'de toplandı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanda detaylı üst araması yapıldı. Daha sonra hareket saatini bekleyen taraftarlar meşaleler yakıp takımları lehine tezahüratlarda bulundular. 15 otobüse bindirilen bordo-mavili taraftarlar karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktılar. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:01 Kaynak: DHA

Türk Telekom, Galatasaray, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


10 Takımın Gözlemcileri, Galatasaray-Trabzonspor Maçında Yusuf ve Abdülkadir'i İzleyecek Galatasaray, Trabzonspor ile Karşı Karşıya Gelecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 Devirdi Konyasporlu Adis Jahovic, Gol Attıktan Sonra Malatyaspor Kalecisi Farnolle'nin Elini Isırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 18:50:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu Taraftarlar Stada Doğru Yola Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]