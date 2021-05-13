Trabzonsporlu taraftarlar, Sudanlı çocukları bayramda sevindirdi - Son Dakika

Trabzonsporlu taraftarlar, Sudanlı çocukları bayramda sevindirdi

13.05.2021 19:31
Trabzonsporlu taraftarlar, Sudanlı çocukları bayramda sevindirdi, System.String[]

Trabzonspor Yaylacıklılar Taraftarlar Derneği,'Trabzonspor 90 dakikadan fazladır' sloganıyla Sudanlı çocuklara 61 adet forma göndererek bayramda sevindirdi.

Trabzonspor Yaylacıklılar Taraftarlar Derneği,'Trabzonspor 90 dakikadan fazladır' sloganıyla Sudanlı çocuklara 61 adet forma göndererek bayramda sevindirdi.

Trabzonspor Yaylacıklılar Taraftarlar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, 'Trabzonspor 90 dakikadan fazladır' sloganıyla Sudanlı çocuklara bayram hediyesi olarak 61 adet forma gönderdiklerini belirterek, "Sudan'ın Haşabi Köyü'nde yer alan çocuklara 61 adet Trabzonspor forması gönderdik. Bayram'da oradaki çocukları biraz olsun sevindirmek istedik. Haşabi Köyü'de artık bizim kardeş köyümüz oldu. O formalarla birlikte maç yapacaklar. O bölgede Trabzonspor sevgisini ve tanıtımını en iyi şekilde yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Trabzonsporlu taraftarlar, Sudanlı çocukları bayramda sevindirdi
Trabzonsporlu taraftarlar, Sudanlı çocukları bayramda sevindirdi

Trabzonspor, Bayram, Sudan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu taraftarlar, Sudanlı çocukları bayramda sevindirdi - Son Dakika Spor


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