Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu - Son Dakika
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Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu

30.04.2022 20:21
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu

Trabzonsporlu taraftarlar Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında takımlarının Antalyaspor ile oynayacağı ve şampiyonluğu ilan etmesi için 1 puana ihtiyaç duyduğu maça yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonsporlu taraftarlar Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında takımlarının Antalyaspor ile oynayacağı ve şampiyonluğu ilan etmesi için 1 puana ihtiyaç duyduğu maça yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar takımlarının ısınmak için sahaya çıktığında yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, tribünleri dolduran taraftarlar 7'den 70'e renkli görüntüler ortaya koydu. Tribünleri ve kendilerini Bordo mavili renklerle süsleyen Trabzonsporlu taraftarların coşkusu her hallerine yansıdı.

(Ozan Köse - Uğur Bulut/İHA)

Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu - Son Dakika


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