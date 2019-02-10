Trabzonsporlu Taraftarlar Türk Telekom Stadyumu'na Ulaştı
47 dakika önce
Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, bu akşam Galatasaray'a konuk olacak.
Serhan TÜRK - İSTANBUL/ DHA
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor
, bu akşam Galatasaray
'a konuk olacak.
Bu önemli karşılaşmayı Ali Sami Yen
Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
'nda takip edecek olan Bordo-mavili taraftarlar stada ulaştı. Merter'de toplanarak polis kontrolü eşliğinde 15 otobüsle Türk Telekom Stadyumu'na gelen Bordo-mavililer, güvenlik güçleri tarafından aranarak stada alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:51 Kaynak: DHA
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