Trabzonsporlu Toure'nin Mutlu Günü

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Zargo Toure baba oldu.





Trabzonspor'un savunma oyuncusu Zargo Toure baba oldu.



Senegalli futbolcu Zargo Toure ve Fambaye Mbaye Toure çiftinin bu sabah Fransa'nın Lorient şehrinde erkek çocuğunu dünyaya geldi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor Kulübü olarak Toure ailesini tebrik ediyor, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" denildi.



- Trabzon

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