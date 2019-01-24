Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu Toure'nin Mutlu Günü

Trabzonsporlu Toure'nin Mutlu Günü

21 dakika önce

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Zargo Toure baba oldu.

Trabzonsporlu Toure'nin Mutlu Günü, System.String[]


Trabzonspor'un savunma oyuncusu Zargo Toure baba oldu.

Senegalli futbolcu Zargo Toure ve Fambaye Mbaye Toure çiftinin bu sabah Fransa'nın Lorient şehrinde erkek çocuğunu dünyaya geldi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor Kulübü olarak Toure ailesini tebrik ediyor, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" denildi.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:54 Kaynak: DHA

Spor
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