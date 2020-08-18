Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın son talibi Brighton

Bordo-Mavili altyapının en dikkat çeken ve en potansiyelli ürünlerinden biri olan Uğurcan Çakır transfer döneminin gözdelerinden... 24 yaşındaki file bekçisi iki sezondur gösterdiği başarılı performansını, aldığı övgüler ve Avrupa'dan gelen tekliflerle taçlandırdı. Başta İngiliz ekibi Sheffield United'ın, genç eldivene ciddi ilgisi bulunurken, yönetimle resmi transfer görüşmeleri gerçekleştirildi.

Ancak taraflar anlaşma sağlayamamış ve transfer gerçekleşmemişti. Şimdi de İngiltere'nin bir diğer ekibi Brighton & Have Albion, Uğurcan'ın peşine düştü. Milli eldivenin ismi, kalesini kaliteli bir isme emanet etmek isteyen Mavi-Beyazlılar'ın listesinde en üst sırada yer alıyor. Ada temsilcisinin en kısa zamanda Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor. (Fanatik)